İstanbul Havalimanı temizliğinde robot dönemi

TEMİZLİK robotu olarak geliştirilen "UFS Titiz" isimli akıllı robot, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı. Akıllı robotun tanıtım toplantısında konuşan UFS Tesis Yönetim A.Ş.'nin Genel Müdürü Nazlı Uzunlar, robotun en büyük özelliğinin çevre dostu olduğunu belirterek, "Su tüketimi 6'da 1. Yüzde 50 enerji tasarrufu yapıyor. Temizlik kimyasalı kullanmadan temizlik hizmeti veriyor. Sadece suyun nötralize özelliğini kullanıyor. O yüzden bizim için çok kıymetli" dedi.

Singapur'da geliştirilen 'ECOBOT SCRUB 75' ve 'ECOBOT SCRUB 50' modellerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan UFS Tesis Yönetim AŞ, İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek "UFS Titiz" isimli akıllı robotu basına tanıttı.İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, "Havacılık sektörünün beraberinde tetiklemiş olduğu hizmet sektörüleri var. Ciddi bir istihdam ve ekonominin tetikleyeci bir sektörü. Bugün bunun İstanbul Havalimanı'nın bir ürünü olabilecek, buradaki havalimanının etkilemiş olduğu bir ürünü tanıtacağız. İnanıyorum ki bu bir başlangıç olarak, bundan sonra aşama aşama sektörün geri kalanında Türk mühendisliğinin etkisini göreceğiz. Bu artık havacılıkla ilgili dünyaya Türkiye'yi otorite haline getirecek bir eser" dedi. Şanlı, robotun geliştirilmesinde ve Türkiye'ye getirilmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

"KENDİ SUYUNU DOLDURAN VE BOŞALTAN SİSTEMLERE SAHİP"

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran UFS Tesis Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Nazlı Uzunlar, "UFS Titiz"in tanıtımının yaptıkları için UFS Tesis adına çok gururlu oldukları ve bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Müşterilerimize farklı ve modern bir yaklaşımla yeni bir hizmet sunuyoruz. Bu teknolojik robotla her geçen gün kendini yeniliyor. Bunu bir küçüğü Ecobot 50 asansörü binebilen, kendi kendini şarj edebilen, kendi suyunu dolduran ve boşaltan sistemlere sahip. Temizlik alanını belirleseniz dahi eğer bir kalabalık, bir canlı görürse kendi yörüngesini değiştiriyor. Panelden, 'web'ten veya mobilden yönetebiliyorsunuz. Hiç yanında olmadan uzaktan paneli kullanarak temizliği tekrar ve tekrar yaptırıyorsunuz. Bu havalimanı milyonlarca metrekare. Bizim burada UFS Tesis olarak 3 binden fazla çalışanımız var. Amacımız sadece verimlilik değil. Verimlilik olarak bakarsanız başka, hayatı kolaylaştırmak ve iş yaşam kalitesini artırmak isterseniz başka."

Nazlı Uzunlar, UFS Titiz'in Çin'in Şangay kentindeki 4 ayrı terminalde 40 üzerinde temizlik robotunun hizmet verdiğini dile getirerek, İstanbul Havalimanı yönetiminin talebiyle sayıyı belirleyeceklerini ve farklı modellerin havalimanında çalışabileceğini kaydetti.

"TEMİZLİK ROBOTU ÇEVRE DOSTU"

UFS Titiz'in özellikleri hakkında da bilgi veren Uzunlar, "Robotun en büyük özelliği çevre dostu olması. Yanında küçüçük panelde bir düğme var. Bir canlı gördüğünde, yanında geçerse duruyor. Su tüketimi 6'da 1. Yüzde 50 enerji tasarrufu yapıyor. Temizlik kimyasalı kullanmadan temizlik hizmeti veriyor. Sadece suyun nötralize özelliğini kullanıyor. O yüzden bizim için çok kıymetli" dedi. Uzunlar, UFS Titiz'in ilk defa İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladığını bundan sonrada oteller ve alış veriş merkezlerinde kullanılacağı bilgisini verdi.

Tanıtım törenine İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İGA, United Group ve UFS yöneticileri ile havalimanı görev yapan temizlik çalışanları katıldı. Tören, UFS Titiz'in temizlik gösterisi ve çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

"UFS TİTİZ" HAKKINDA

1 saatte maximum hızda 3.000 M2 alan temizlediği ifade edilen Ecobot Scrub 75'in, 6 saat boyunca şarj edilmeden ve 4 adet filtresi sayesinde su değiştirmeden çalıştığı kaydedildi. Yetkililer robotla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Çevre dostu UFS Titiz, yüzde 600 oranında su tüketim tasarrufu yüzde 50 oranında elektrik tüketimi tasarrufu sağlıyor. Robot, kimyasal ürün kullanmaksızın suyun nötralize özelliği ile temizlik performansı açısından gayet iyi sonuçlar veriyor. Singapur'da geliştirilen robotlar, havalimanı gibi yatay tesislerde, geniş ölçekli yerlerde, otellerde ve alış veriş merkezlerinin temizliğinde tercih ediliyor"