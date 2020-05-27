İstanbul Havalimanı Terminali, dünyanın en büyük "LEED Altın" sertifikalı binası oldu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Terminali, dünyanın en büyük "LEED Altın" sertifikalı binası oldu

İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek "LEED Altın" sertifikası almaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı Terminali, dünyanın en büyük

İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek "LEED Altın" sertifikası almaya hak kazandı. Amerikan Yeşil Bina Konseyi, İstanbul Havalimanı terminalini dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescilledi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde çalışmalarına yön veren İGA, İstanbul Havalimanı terminal binası için Amerikan Yeşil Bina Konseyi'ne yaptığı başvuru sonucunda, "LEED Altın" sertifikası almaya layık görüldü. Tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat aşamasından tam kapasite ile operasyona kadar geçen sürede, enerji verimliliği ve çevreci uygulamalarla adından sıkça söz ettiren İstanbul Havalimanı, dünyanın "en büyük LEED sertifikalı binası" olmaya hak kazanarak havacılık sektöründe bir ilki daha başardı.

LEED Sertifikasyon sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binaların tamamlanmasına kadar devam eden uzun soluklu bir süreç olmak birlikte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsıyor. Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan binalar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde tescilleniyor. LEED başlıkları kapsamında toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması, tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması gibi kriterler değerlendirmelerde ön planda tutuluyor. Bu başlıkların yanı sıra insan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması, iç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü ile gün ışığından faydalanma gibi konular da değerlendirilerek puanlanıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI SU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMLİ TASARRUFLAR SAĞLIYOR

Havacılıkta kalıplaşmış ezberleri bozan ve dünyanın en iyileri arasında yer alan İstanbul Havalimanı, aynı zamanda çevreci uygulamaları ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetiyle de tüm dünyaya örnek oluyor. İstanbul Havalimanı'nda su verimliliği açısından az su tüketen verimli batarya ve rezervuarlar kullanılırken, rezervuarlarda gri suyun kullanılmasıyla bina su tüketiminde %50'nin üzerinde tasarruf hedefleniyor. Ayrıca havalimanındaki, peyzaj alanlarında az su tüketen yerel bitki seçimleri ve sulamada arıtılmış atık suyun kullanımıyla, su tüketiminde %100 tasarruf elde ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda enerji verimliliğine sahip mekanik ekipmanların, verimli aydınlatma armatürlerinin kullanımı ve enerji verimliliği sağlayan cephe tasarımı ile uluslararası standart kabul edilen ASHRAE'de tanımlanan baz binaya kıyasla %22'nin üzerinde enerji tasarrufu sağlanıyor. Yanı sıra enerji verimliliğinin takibi açısından önem arz eden ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yükleri ayrı ayrı ölçülerek, enerji tüketimleri izleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜMLE 'EN UYUMLU' HAVALİMANI

Sıfır Atık misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecinden başlayarak kullanılan malzeme ve kaynaklar bakımından geri dönüşüm konusunda örnek bir tavır sergiliyor. Havalimanı inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar %93 oranında azaltılıyor. Bu kapsamda, inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıkların ve geri dönüştürülebilir atıkların düzenli olarak takip edilmesi sağlanırken, Geri Dönüştürülmüş İçerikli Malzeme ve Yerel Malzeme kullanımına özen gösteriliyor. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte, işletme sırasında da geri dönüştürülebilir atıklar tüm bloklarda ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu konforu, sürdürülebilirlik kriterleri arasında yer alıyor

İstanbul Havalimanı'nda, iç mekan hava kalitesi ve yolcu konforu mekanik havalandırma sistemi ASHRAE standardında belirlenen taze hava değerlerinin %30 üzerinde olacak şekilde tasarlanırken, tüm mahallerde ASHRAE standardına uygun iç mekan sıcaklık değerleri belirleniyor. Böylelikle yolcu konforu, en üst noktaya taşınırken, iç mekanlarda kullanılan yapı kimyasalları (boya, astar, yapıştırıcı, macun vb.) da uluslararası insan sağlığı limitlerine uygun olanlarından tercih ediliyor.

"HAVALİMANLARI, BULUNDUKLARI ŞEHİRLERİN YANSIMASIDIR"

İstanbul Havalimanı'nın "LEED Altın" sertifikası almaya hak kazanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Amerikan Yeşil Bina Konsey Başkanı Mahesh Ramanujam, binaların boyutlarının sürdürülebilirlik için engel olmadığını belirtirken, İstanbul Havalimanı terminal binasının mevcut büyüklüğüyle LEED Gold sertifikasına layık görülmesine dikkat çekti. Ramanujam, "Havalimanları artık sadece ulaşımın merkezleri değiller; aynı zamanda insanların bağlantı kurdukları ve ilham aldıkları, bulundukları şehirlerin yansıması olan yerlerdir. Türkiye'ye giriş noktası olarak İstanbul Havalimanı terminali, her yıl kapılarından geçen milyonlarca yolcunun ilk izlenimi de yansıtacak. Dünyadaki en büyük "LEED Altın" sertifikalı bina olarak İstanbul Havalimanı; bir projenin büyüklüğü veya benzersiz hususları ne olursa olsun, doğru şekilde tasarlandığında sağlıklı, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bir yer olabileceğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI İLKLERİN HAVALİMANI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından "LEED Altın" sertifikası ile tescillenen İstanbul Havalimanı hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; "Dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bu süreçte aldığımız bu güzel haber hepimizi sevindirdi. İstanbul Havalimanı'nda tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdik. Bu uygulama modeliyle, LEED Gold sertifikası almaya hak kazanarak, aynı zamanda dünyanın en büyük "LEED Altın" sertifikalı binası olduk. İGA olarak, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak "Sıfır Atık" yaklaşımını kritik başarı faktörü olarak belirledik ve İstanbul Havalimanı'nda yürütülen tüm çalışmaları sürdürülebilirlik temelinde ele aldık. Bu yaklaşımımız sayesinde LEED Gold sertifikası almaya hak kazandık ve bir ilke daha imza attık. İGA olarak bu ödülle, Türk havacılık sektörüne yeni bir başarı daha kazandırdık. Her zaman söylediğimiz gibi; İstanbul Havalimanı her zaman ilklerin ve enlerin havalimanı olmuş, böyle olmayı da sürdürecektir. Bizlerin, dünyanın, geleceğin, çevrenin kendine yetebilir bir devamlılık sağlaması için sürdürülebilirlik konusunu öncelikli hale getirmekten dolayı son derece gururluyuz. Bu gururun "LEED Altın" sertifikası ile taçlandırılması doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Yaşadığımız dünyaya duyduğumuz saygı ve en önemlisi sürdürülebilirlik anlayışı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı Terminali, dünyanın en büyük 'LEED Altın' sertifikalı binası oldu - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Hollandalılar duyurdu! Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor Hollandalılar duyurdu! Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 20:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı Terminali, dünyanın en büyük "LEED Altın" sertifikalı binası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]