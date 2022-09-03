İstanbul Havalimanı Avrupa'dan bölgesel havalimanlarının yöneticilerini ağırladı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'dan bölgesel havalimanlarının yöneticilerini ağırladı

03.09.2022 10:52
İstanbul Havalimanı Avrupa'dan bölgesel havalimanlarının yöneticilerini ağırladı

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katılımıyla Avrupa'dan 24 bölgesel havalimanının yöneticisini İstanbul'da ağırladı.

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katılımıyla Avrupa'dan 24 bölgesel havalimanının yöneticisini İstanbul'da ağırladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan 24 havalimanı yöneticisi ile THY ve TGA yetkililerinin katıldığı "İstanbul Regional Airport Workshop" (İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği), İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan'ın açılış konuşması ile başladı.

Havalimanlarının Kovid-19 salgınına küçülme ile cevap verdiği ve personel sayısını azalttığı bilgisini veren Majid Khan, İstanbul Havalimanı'nda farklı bir yol izleyerek geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Etkinlikteki konuşmalarda, şu anda 300 destinasyona uçuş imkanı sunan ve 71 hava yoluna hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın, 2021 yılında 11 yeni hava yolu ve 26 yeni rotayı bünyesine çektiği vurgulandı.

Havacılığın salgın sonrası toparlanması ile tüm paydaşlar arasında yeni iş birliği düzeyinin artması gerekliliğine dikkati çekilen İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği'nde, pazar koşulları nedeniyle gerçekçi olmayan hedeflerden uzak durulması, bölgesel havalimanları için hedef listesinde uzun mesafeli rotalara sahip olmak yerine, küresel aktarma merkezleri ve bölgesel havalimanları arasında iş birliği yapılması konusu masaya yatırıldı.

Havacılık sektöründe yeni ortaklıklara ihtiyaç olduğu çağrısı

Etkinlikte finansal sürdürülebilirliği desteklemek için havacılık sektöründe yeni ortaklık ve iş birliği biçimlerine ihtiyaç olduğu çağrısı yapılırken rota geliştirmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğine işaret edildi.

THY yetkililerinin Avrupa'dan 24 bölgesel havalimanı yetkilisi ile bire bir toplantılar gerçekleştirdiği etkinlikte, THY ve TGA tarafından yapılan sunumlarda Türkiye ve İstanbul'un turizm piyasası için önemine değinildi. Etkinlikte, THY'nin ilerleyen dönemlerde direkt uçuş başlatma potansiyeli olan yeni noktalarla ilgili çalışmaların değerlendireceği de ifade edildi.

THY'nin, Avrupa'da 100'den fazla varış noktası olduğu, ancak Avrupa'daki yeni varış noktalarından uzun mesafeli ağını büyütmek için İGA İstanbul Havalimanı üzerinden transferi artırması gerektiği, bu nedenle ilgili tüm karar vericilerin bir araya gelmesinin önemine işaret edildi ve bu durumun da THY'nin gelecekteki ağı için ilgili pazarın analiz edilmesinde oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Hava yolu sektörünün her zaman bir potansiyeli olduğu, bu nedenle de pazara ve paydaşlara daha yakın olması gerektiği dile getirilen etkinlikte İstanbul'a ve Avrupa'daki çok fazla gidilmemiş olan destinasyonlara turizmi yönlendirmenin Türkiye adına çok önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle bitti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı Avrupa'dan bölgesel havalimanlarının yöneticilerini ağırladı - Son Dakika

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