5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

28.07.2022 11:39
5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek

İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı 5G teknolojisine hazırlanıyor İstanbul Havalimanı 5G teknolojisine hazırlanıyor 5G Teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak 5G Teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement