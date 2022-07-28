Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek - Son Dakika

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