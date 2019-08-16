Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı
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İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı

1 saat önce

DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı, System.String[]
DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti.
İstanbul, Keskin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:32 
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