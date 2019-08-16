İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını yüzde 8 kısalttı
1 saat önce
DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti.
DHMİ Genel Müdürü Keskin
, İstanbul
Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:32
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