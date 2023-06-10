İstanbul Havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı

10.06.2023 22:37

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İGA İstanbul Havalimanı dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı. Türk taşıyıcılarının ek tarifeli ve charter seferleri de önemli bir rol oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları da yoğunluğa neden oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden tarifeli ve tarifesiz uçaklar ile özel jetler de İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, "Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu." denildi.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN YOLCU TAŞINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

ÖZEL JETLER DE YOLCU TAŞIDI

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Turizm İstanbul Havalimanı, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı - Son Dakika


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