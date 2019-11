International Airport Review dergisinin düzenlediği "Reader's Choice 2019" (Okuyucuların Seçimi) ödüllerinde İstanbul Havalimanı "Airport of the Year" (Yılın Havalimanı) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader's Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, "Airport of the Year" kategorisinde ödülün kazananı oldu. Açılışının birinci yılını kısa bir süre önce geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucuları tarafından "Airport of the Year" seçilerek küresel bir hub olma hedefinde uluslararası otoritelerin de takdirini kazandı.

İSTANBUL HAVALİMANI ULUSLARARASI BİRÇOK HAVALİMANINI GERİDE BIRAKTI

Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak "Airport of the Year" ödülünün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı'nın kısa bir zamanda zoru başardığının altını çizen İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz."

İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, ATC/ATM, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağı. Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve hava yolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vak'a çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.

(Tuncer Cengiz/İHA)