Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday
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İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday

1 saat önce

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin "Readers Choice 2019" ödüllerinde, "Airport of the Year" kategorisinde aday gösterilen 10 havalimanından biri oldu.

İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday, System.String[]
İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin "Readers Choice 2019" ödüllerinde, "Airport of the Year" kategorisinde aday gösterilen 10 havalimanından biri oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:13 
İstanbul, Ekonomi
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