İstanbul Havalimanı 'yılın havalimanı' olmaya aday
1 saat önce
İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin "Readers Choice 2019" ödüllerinde, "Airport of the Year" kategorisinde aday gösterilen 10 havalimanından biri oldu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:13
Havalimanı, International Airport Review dergisinin "Readers Choice 2019" ödüllerinde, "Airport of the Year" kategorisinde aday gösterilen 10 havalimanından biri oldu.
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