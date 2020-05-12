İstanbul Havalimanı yolcular için hazır hale getiriliyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm tarifeli uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nın koruyucu önleyici ve planlı bakımları yapılarak yolcular için hazır hale getiriliyor.

Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisine olan İstanbul Havalimanı salgında normalleşme sürecine hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Terminal alanındaki zemin kaplama, cilalama ve derz kontrollerinin yanı sıra, yüksek asma tavanlarda temizlik ve boya işleri de devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verildi.

YENİ AKTİVİTE ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Bakım çalışmalarının yanı sıra İstanbul Havalimanı terminalindeki yolculuk deneyimini daha yukarıya taşımak adına yolcuların ve çalışanların konforu için yeni alanlar da ekleniyor. İlave ıslak hacimler, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları ve ofisler oluşturulurken, engelli misafirlere ait alanlarda ise düzenlemeler yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için yemekhaneler, sürece yönelik yenilenerek, koronavirüs sonrası personel geçişleri için gerekli düzenlemeler de hayata geçiriliyor.

KLİMALAR KONTROL EDİLİYOR

Yaz aylarında İstanbul Havalimanı'ndaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin sorunsuz çalışması amacıyla soğutma gruplarının, sirkülasyon pompalarının, kazanların, brülörlerin sistemlerdeki filtrelerin, hava ve tortu ayırıcılar ve kimyasal dozaj sistemlerinin, klima santrallerinin planlı bakım, kontrol ve değişimleri de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Elektrik-elektronik sistemlerin bakımları aralıksız devam ederken, orta büyüklükteki şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan ve 7/24 kesintisiz çalışan sistemleri besleyen trafoların, jeneratörlerin, UPS cihazlarının, elektrik panolarının, aydınlatma armatürlerinin kontrol ve bakımlarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ PİSTİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yapımı devam eden ve Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan 3'ncü pist çalışmaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. pistin hazırlıkları sürerken, yolcu körüklerinin, 400 Hz uçak enerji sistemlerinin ve uçak ön iklimlendirme sistemlerinin bakımları ile seyrüsefer sistemlerin yakın zamanda açılacak. Üçüncü piste tesis edilen sistemler ile entegrasyon çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor. Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinde aylık koruyucu bakımları titizlikle yapılıyor" denildi.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON SAYISI ARTTIRILDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalarda havalimanı bünyesindeki tüm havalandırma kanallarında filtre ve kanal temizlikleri, filtre dezenfeksiyonu yapılarak, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı arttırıldı. Check-in bankoları, pasaport kontrol bölgeleri, oturma grupları, asansörler, yemekhane, bankamatikler, tüm yeme içme alanları, alışveriş alanlarında ise sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilgili çalışmalar yapılıyor.

HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ

Havalimanında yürütülen bakım-onarım faaliyetlerini değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İstanbul Havalimanı'na dönüş için artık kısa bir zaman kaldığını ve gün saydıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yürütülen bu sürecin en önemli ayağını da İstanbul Havalimanı'nın hemen her yerinde devam eden Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakım Faaliyetleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlara 7/24 devam ederek normalleşme süreci ile birlikte yolcularına kaldığı yerden eşsiz bir yolculuk deneyimi sunacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, yolcularımızı karşılayacağımız günü 'hazır bir şekilde' heyecanla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul