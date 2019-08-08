Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı
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İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı

24 dakika önce

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı.

İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı, System.String[]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19 
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