İstanbul Havalimanı yolu kaza sonucu trafiğe kapatıldı
24 dakika önce
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı.
İstanbul
'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19
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