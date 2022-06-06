İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti

06.06.2022 14:27

İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren jeofizik mühendisi Murat Albayrak, arkasından gelen taksinin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Albayrak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy D020 karayolu İstanbul Havalimanı ayrımında meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ve doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DOĞA SPORLARI TUTKUNUYDU

Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Albayrak'ın arkadaşıyla son konuşmalarının yer aldığı mesajlaşma görüntüleri de ortaya çıktı. Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede yaşamını yitirdi İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede yaşamını yitirdi Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Murat Albayrak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren mühendis, taksi çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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