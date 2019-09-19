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İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı

1 saat önce

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı, System.String[]

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Kemerburgaz- Göktürk yolu İstanbul Yeni Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda seyir halinde olan lüks minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, hareket halinde olan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.


Can pazarı kamerada


Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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