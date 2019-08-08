Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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