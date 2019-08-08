İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPANDI
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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:11 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul
Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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