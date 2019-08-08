İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı(1)
1 saat önce
İSTANBUL Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
- İstanbul
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