Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı(1)
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İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı(1)

1 saat önce

İSTANBUL Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapandı(1), System.String[]
İSTANBUL Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.



- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:37 Kaynak: DHA
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