Son Dakika Haberleri: İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ(2)
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İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ(2)

39 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ(2), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki kişi yaralandı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:24 Kaynak: DHA
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