Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı - Son Dakika

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