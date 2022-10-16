Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı

16.10.2022 09:38

İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlattı.

İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Havalimanı yolunda hostesleri taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı

SAĞ ÇIKTILAR

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement