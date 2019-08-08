İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul
Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan'da Hasdal
Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
İstanbul Havalimanı yönünde tamamen duran trafik, hafriyat kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü.