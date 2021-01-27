İstanbul Havalimanı YOTEL, bu yıl ciroda yüzde 50 büyüme hedefliyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı YOTEL, bu yıl ciroda yüzde 50 büyüme hedefliyor

27.01.2021 16:19
İstanbul Havalimanı YOTEL, bu yıl ciroda yüzde 50 büyüme hedefliyor, System.String[]

YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, geçen seneye göre cirolarını yüzde 50 artırmayı, doluluk oranında ise yüzde 85-90'ları hedeflediklerini bildirdi.

YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, geçen seneye göre cirolarını yüzde 50 artırmayı, doluluk oranında ise yüzde 85-90'ları hedeflediklerini bildirdi.

Göymen, havalimanında görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda, 2020'nin birçok sektör için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Turizm sektörü içinde olmaları nedeniyle bazı zorluklar yaşadıklarını ifade eden Göymen, buna rağmen geçen yıl Utah, Glaskow, Londra ve Washington'da otel açtıklarını belirtti.

Bora Göymen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan krizi en az hisseden yerlerin başında havalimanı otellerinin geldiğini kaydetti.

Tatmin edici bir yıl geçirdiklerini ifade eden Göymen, "Koronavirüs sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 'Güvenli Turizm Sertifikası' çalışmaları yapıldı. Bence çok önemli. Bu sertifikayı ilk alan otellerden biri de biziz. Seyahatin, turizmin başlangıç noktası havalimanlarıdır. Burada iş olmazsa diğer alanlar yavaştır anlamı çıkıyor." diye konuştu.

Göymen, Avrupa'da en fazla yolcu sayısına ulaşan önemli bir havalimanında bulunduklarını, bu sayede ayakta kalmayı başardıklarını belirtti.

"Koronavirüs öncesine göre konaklama sürelerimiz arttı"

Kovid-19 aşısının vakaları azaltmasıyla işlerin düzelmesini beklediklerini dile getiren Göymen, şöyle devam etti:

"2021 yılında geçen yıla göre cironun yüzde 50 artacağını düşünüyoruz. Doluluk oranında ise yüzde 85-90'ları hedefliyoruz. Uçuşlardaki limit ve kısıtlamalardan dolayı yolcular daha fazla kaldılar. Koronavirüs öncesine göre konaklama sürelerimiz arttı. Çünkü genelde yolcular, uçuşu beklemek zorunda kalıyorlar. Çalışanlarımızla beraber sıra bizlere gelirse tabii ki aşı olmak isteriz. Çünkü faydası var. Turizmde görev alan kişiler de bundan faydalanırlarsa bunun faydalı olacağını düşünüyorum."

Bora Göymen, yolcu hareketliliğinin artmasında "Güvenli Turizm Sertifikası'nın çok büyük etkisi olacağını bildirdi.

Bu yıldan çok ümitli olduklarını kaydeden Göymen, "Ülkemizde ve dünyada aşıların başlamış olması ümitli olmamızın en önemli nedeni. Öncelikli amacımız hem kara hem hava tarafındaki otellerimizde misafir memnuniyeti odaklı, kendilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir hizmet sunmak. Bu sene ciroda 2020'deki başarımızın üstünde bir performans göstermeyi ve yüzde 50'lik bir artış elde etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Koronavirüs, Bora Füzesi, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı YOTEL, bu yıl ciroda yüzde 50 büyüme hedefliyor - Son Dakika


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