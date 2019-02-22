Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanına Günde 140 Servis

İstanbul Havalimanına Günde 140 Servis

46 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 ayrı hatla günlük 140 sefer düzenliyor.

İstanbul Havalimanına Günde 140 Servis, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 ayrı hatla günlük 140 sefer düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HAVAİST'in seferleri, İstanbul Havalimanındaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırıldı.

HAVAİST'te, 30 otobüsle 5 farklı hattan İstanbul Havalimanına yapılan günlük seferler arttırılarak, ek seferlerle 140'a çıkarıldı. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde de güncellemeye gidildi.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy-Yeni Havalimanı (İST-1), Kozyatağı Metro-Yeni Havalimanı (İST-7), TÜYAP-Bahçeşehir-Yeni Havalimanı (İST-2), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek.

HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:31 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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