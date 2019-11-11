Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanında fidan dikimi
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanında fidan dikimi

İstanbul Havalimanında fidan dikimi

6 saat önce

İstanbul Havalimanı çalışanları "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine destek için fidan dikti.

İstanbul Havalimanında fidan dikimi, System.String[]

İstanbul Havalimanı çalışanları "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine destek için fidan dikti.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu "5 Yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Protokolü" kapsamında ilk çalışmalarına başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini 1.000 hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl 1.000 hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanında fidan dikimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]