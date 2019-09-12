İstanbul Havalimanında kaçak "pırlanta" operasyonu

Pırlantaya el konurken, hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapılan Y.D, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Havalimanından çıkış yapmadan durdurulan şüpheli Y.D.'nin valizinde yapılan aramada 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram pırlanta olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hindistan'ın Mumbai kentinden İstanbul Havalimanına gelen uçaktaki yolculardan Y.D.'yi, 500 bin lira piyasa değerinde kaçak pırlanta geterdiği ihbarı üzerine takibe aldı.

Hindistan 'dan İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun valizinde, klipsli poşetlere konulmuş 69,57 gram kaçak pırlanta ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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