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İstanbul Havalimanında kaçak "pırlanta" operasyonu

2 saat önce

Hindistan'dan İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun valizinde, klipsli poşetlere konulmuş 69,57 gram kaçak pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Havalimanında kaçak

Hindistan'dan İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun valizinde, klipsli poşetlere konulmuş 69,57 gram kaçak pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hindistan'ın Mumbai kentinden İstanbul Havalimanına gelen uçaktaki yolculardan Y.D.'yi, 500 bin lira piyasa değerinde kaçak pırlanta geterdiği ihbarı üzerine takibe aldı.

Havalimanından çıkış yapmadan durdurulan şüpheli Y.D.'nin valizinde yapılan aramada 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram pırlanta olduğu tespit edildi.

Pırlantaya el konurken, hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapılan Y.D, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Değerli Taş, Hindistan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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