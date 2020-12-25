İstanbul Havalimanında kışa hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanında kışa hazırlıklar tamamlandı

25.12.2020 09:39
İstanbul Havalimanında kışa hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda kışın olumsuz hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul Havalimanı'nda kışın olumsuz hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan hazırlıklar tamamlandı.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, "Kar Mücadele Ekibi" toplam 190 kişiden oluşuyor. Diğer birimlerden sadece kar yağışı esnasında alınan destek ekibiyle toplam personel sayısı 300 kişiye ulaşıyor. Havalimanındaki asfalt yüzeylerin donmaya karşı korunması için yaklaşık 1000 ton de-icing sıvısı hazır bulunuyor.

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatlarla birlikte kış hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Büyükkaytan, yaklaşık 26 kış hazırlık takbikatı yaptıklarını kaydederek, "Toplam 130 araç, yaklaşık 190 personel ve kar yağdığı anda destek olacak 300 personelle beraber 7/24 şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda bu personeller kurguladığımız şekilde kar yağdığı anda evlerine gitmeyerek, çalışmalarını sürdürecekler. Buradaki yatakhanelerimizde barınan personellerimiz ne zaman ki çalışmalar tamamlanacak, tekrar normal düzende çalışmaya başlayacak." diye konuştu.

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış ise havalimanında kış hazırlıkları öncesinde su tankı ve süpürge donanımı bulunan araçları dar ve geniş alanlara göre kullandıklarını söyledi.

Geçen sene de kar ve don şartlarıyla gerekli mücadeleyi verdiklerini belirten Karakış, ekiplerin 4 vardiyada her türlü çalışmayı yaptığını kaydetti.

Karakış, hazırlıklar kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki asfalt yüzeylerin donmaya karşı korunması için yaklaşık 1000 ton de-icing sıvısının bulunduğunu anlatarak, "Ayrıca, 15, 25 ve 30 metreye serpme yapabilen, bu filonun hızında hareket eden araçlarımız mevcut. Bunlar da bizim donmaya karşı sıvı serptiğimiz de-icing araçlarımız. Burada katlamalı asfalt yüzeylere yaptığımız işlemler için kullanılıyor. Karla mücadele yaparken pistlerdeki ileri izleme istasyonu vazifesindeki büyük kriz hallerinde de olay yerinde taktik yönetimi yapan bir mobil komuta kontrol aracımız da var." değerlendirmesini yaptı.

"Tüm sektörler eş güdümlü çalışıyor"

Kriz yönetim merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere de tüm operasyonları işletmeci İGA'nın yanı sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla beraber yaptıklarını söyledi.

Kar mücadelesinin aynı anda 2 pistte, bağlantı taksi yollarında ve apronlarda yapıldığını belirten Mere, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı esnasında taktik operasyon ana merkezden yönetiliyor. Ekipler toplam 7 sektöre ayrılırken, tüm sektörler eş güdümlü çalışıyor. Karla mücadele araçlarının üzerinde bulunan transponder sayesinde araçlar anlık olarak izleniyor, performansları ise online filo yönetim yazılımı ile takip ediliyor. Buradaki en önemli konu iletişim. Bu durumlarda personel değişmek suretiyle buradan bu faaliyetler sürdürülüyor. Bizim bulunduğumuz merkezde uluşabildiğimiz hava durumu, 'flight radar' gibi her türlü sistemler mevcut. Yapılan karla mücadele operasyonunu da buradan paydaşlarımızla beraber canlı olarak izleyebiliyoruz."

Samsunlu'dan basına ziyaret

Kış hazırlıklarıyla ilgili yapılan bilgilendirme turunun ardından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Basın odasında yapılan ziyarette İGA Kurumsal İlişkiler ve İdari İşler Direktörü Turgay Yaman ile Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül de yer aldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki son durum ve operasyonlar hakkında bilgi vererek, basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kadri Samsunlu, gazetecilerin yeni yılını tebrik etti.

Basın mensupları, Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne layık görülmesi nedeniyle Samsunlu'ya nazar boncuğu hediye etti.

Müdür Yardımcısı, İstanbul, Taksi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanında kışa hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika


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