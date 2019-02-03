Son Dakika Haberleri: İstanbul havalimanları 2,7 milyon ton yükü omuzladı

İstanbul havalimanları 2,7 milyon ton yükü omuzladı

13 dakika önce

İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı.

İstanbul havalimanları 2,7 milyon ton yükü omuzladı, System.String[]
İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:25 

İstanbul, Ekonomi
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