İstanbul havalimanları 2,7 milyon ton yükü omuzladı
13 dakika önce
İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı.
İstanbul
'daki tüm havalimanlarından geçen yıl icra edilen geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756 ton arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:25
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