İstanbul- Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu.

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında HavalimanıTerminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanlarıterminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaıt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylık ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.



İstanbul Havalimanı(ISL) ---- Atatürk Havalimanı(AHL) içdış hatlar kapalı otopark(otomobil)



Park süresi (SaatTL) 0-1 saat 21 TL(ISL) 15 TL(AHL)



1-3 saat 25 TL(ISL) 19.50 TL(AHL)



3-6 saat 39.50 TL(ISL) 30.50 TL(AHL)



6-12 saat 47 TL(ISL) 36.25 TL(AHL)



12-24 saat 63 TL(ISL) 48.50 TL(AHL)



Abonman (otomobiller için)



4 gün 182 TL(ISL) 140 TL(AHL)



7 gün 298 TL(ISL) 229.50 TL(AHL)



15 gün 407 TL(ISL) 313 TL(AHL)



Aylık 444 TL(ISL) 342 TL(AHL)



İstanbul Havalimanı İçDış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)



Park süresi (SaatTL)



0-1 saat21 TL



1-3 saat25 TL



3-6 saat39.50 TL



6-12 saat47 TL



12-24 saat63 TL



Abonman (otomobiller için)



4 gün182 TL



7 gün298 TL



15 gün407 TL



Aylık444 TL



Motor, motosiklet



0-1 saat9.50 TL



1-3 saat13 TL



3-6 saat19.50 TL



6-12 saat24 TL



12-24 saat32 TL



Abonman (motor,motosiklet için)



4 gün91,50 TL



7 gün149 TL



15 gün203.50 TL



Aylık222.50 TL



İstanbul Havalimanı açık otoparklar için (otomobil)



Park süresi (SaatTL)



0-1 saat16 TL



1-3 saat19 TL



3-6 saat29 TL



6-12 saat 32 TL



12-24 saat44.50 TL



Abonman aylık 332 TL



Motor, motosiklet (açık otopark için)



0-1 saat8 TL



1-3 saat9.50 TL



3-6 saat13.50 TL



6-12 saat16 TL



12-24 saat22 TL



Abonman aylık169.50 TL



Minibüspikap (açık otopark)



0-1 saat18 TL



1-3 saat24 TL



3-6 saat31.50 TL



6-12 saat37.50 TL



12-24 saat52 TL



Abonman aylık376.50 TL



Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)



0-1 saat21 TL



1-3 saat28.50 TL



3-6 saat35.50 TL



6-12 saat44.50 TL



12-24 saat60 TL



Abonman aylık422.250 TL



Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek. Antalya Havalimanı otopark tarifesi(otomobil)



0-1 saat12.50 TL



1-3 saat17.50 TL



3-6 saat26 TL



6-12 saat28 TL



12-24 saat43 TL



Abonman aylık291.50 TL



İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)



0-1 saat14.50 TL



1-3 saat20 TL



3-6 saat30 TL



6-12 saat33 TL



12-24 saat47.50 TL



Abonman



4 gün 102 TL



7 gün 164 TL



15 gün 224.50 TL



Aylık 258 TL



İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)



0-1 saat12.50 TL



1-3 saat17.50 TL



3-6 saat26 TL



6-12 saat28 TL



12-24 saat43 TL



Abonman aylık263.50



Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)



0-1 saat15 TL



1-3 saat23 TL



3-6 saat31 TL



6-12 saat38 TL



12-24 saat54 TL



Abonman



4 gün 115 TL



7 gün 176 TL



15 gün 246 TL



Aylık 348.50 TL



Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)



0-1 saat13 TL



1-3 saat19 TL



3-6 saat26.50 TL



6-12 saat30 TL



12-24 saat44 TL



Abonman aylık289 TL



Otoparklardan ücretsiz yararlananlar



Devlet Personel Başkanlığının 'Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında' listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığıbulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.

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