Son Dakika Haberleri: İstanbul- Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu

İstanbul- Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu

14 dakika önce

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu.

İstanbul- Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu, System.String[]
Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Şubat ayı sonuna kadar otoparkı ücretsiz olan İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatı ise 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen KÖİ Projeleri kapsamında HavalimanıTerminal İşletmecileri tarafından işletilen havalimanlarıterminallerinde 2019 yılında uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaıt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylık ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

İstanbul Havalimanı(ISL) ---- Atatürk Havalimanı(AHL) içdış hatlar kapalı otopark(otomobil)

Park süresi (SaatTL) 0-1 saat 21 TL(ISL) 15 TL(AHL)

1-3 saat 25 TL(ISL) 19.50 TL(AHL)

3-6 saat 39.50 TL(ISL) 30.50 TL(AHL)

6-12 saat 47 TL(ISL) 36.25 TL(AHL)

12-24 saat 63 TL(ISL) 48.50 TL(AHL)

Abonman (otomobiller için)

4 gün 182 TL(ISL) 140 TL(AHL)

7 gün 298 TL(ISL) 229.50 TL(AHL)

15 gün 407 TL(ISL) 313 TL(AHL)

Aylık 444 TL(ISL) 342 TL(AHL)

İstanbul Havalimanı İçDış hatlar kapalı otopark (otomobiller için)

Park süresi (SaatTL)

0-1 saat21 TL

1-3 saat25 TL

3-6 saat39.50 TL

6-12 saat47 TL

12-24 saat63 TL

Abonman (otomobiller için)

4 gün182 TL

7 gün298 TL

15 gün407 TL

Aylık444 TL

Motor, motosiklet

0-1 saat9.50 TL

1-3 saat13 TL

3-6 saat19.50 TL

6-12 saat24 TL

12-24 saat32 TL

Abonman (motor,motosiklet için)

4 gün91,50 TL

7 gün149 TL

15 gün203.50 TL

Aylık222.50 TL

İstanbul Havalimanı açık otoparklar için (otomobil)

Park süresi (SaatTL)

0-1 saat16 TL

1-3 saat19 TL

3-6 saat29 TL

6-12 saat 32 TL

12-24 saat44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

Motor, motosiklet (açık otopark için)

0-1 saat8 TL

1-3 saat9.50 TL

3-6 saat13.50 TL

6-12 saat16 TL

12-24 saat22 TL

Abonman aylık169.50 TL

Minibüspikap (açık otopark)

0-1 saat18 TL

1-3 saat24 TL

3-6 saat31.50 TL

6-12 saat37.50 TL

12-24 saat52 TL

Abonman aylık376.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (açık otopark)

0-1 saat21 TL

1-3 saat28.50 TL

3-6 saat35.50 TL

6-12 saat44.50 TL

12-24 saat60 TL

Abonman aylık422.250 TL

Havalimanında görevli personel araçları aylık otopark ücreti olarak 136.50 TL ödeyecek. Antalya Havalimanı otopark tarifesi(otomobil)

0-1 saat12.50 TL

1-3 saat17.50 TL

3-6 saat26 TL

6-12 saat28 TL

12-24 saat43 TL

Abonman aylık291.50 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat14.50 TL

1-3 saat20 TL

3-6 saat30 TL

6-12 saat33 TL

12-24 saat47.50 TL

Abonman

4 gün 102 TL

7 gün 164 TL

15 gün 224.50 TL

Aylık 258 TL

İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat12.50 TL

1-3 saat17.50 TL

3-6 saat26 TL

6-12 saat28 TL

12-24 saat43 TL

Abonman aylık263.50

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar kapalı otopark(otomobil)

0-1 saat15 TL

1-3 saat23 TL

3-6 saat31 TL

6-12 saat38 TL

12-24 saat54 TL

Abonman

4 gün 115 TL

7 gün 176 TL

15 gün 246 TL

Aylık 348.50 TL

Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar açık otopark(otomobil)

0-1 saat13 TL

1-3 saat19 TL

3-6 saat26.50 TL

6-12 saat30 TL

12-24 saat44 TL

Abonman aylık289 TL

Otoparklardan ücretsiz yararlananlar

Devlet Personel Başkanlığının 'Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında' listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığıbulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarından ücret alınmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü Sürücü, 5 Parçaya Ayrılan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:35:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]