İstanbul Hayata Bağlanmak İçin Bakanlıktan Destek Bekliyorlar

Hayata bağlanmak için bakanlıktan destek bekliyorlarSinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) - ENGELLİ çocuk ve gençleri topluma kazandırmak amacıyla yola çıkan Aktif Yaşam Merkezi, bugüne kadar yüzlerce çocuğu hayata bağladı.

Hayata bağlanmak için bakanlıktan destek bekliyorlar



Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA) - ENGELLİ çocuk ve gençleri topluma kazandırmak amacıyla yola çıkan Aktif Yaşam Merkezi, bugüne kadar yüzlerce çocuğu hayata bağladı. Özel gereksinimli çocukların yanı sıra çevre okullardan gelen öğrenciler de dahil edildiği projenin daha çok gence ulaşması için 3 bakanlıktan destek bekleniyor.



Engelli çocuk ve gençlerin en büyük sorunlarından biri de eğitim gördükleri okullarda beden eğitimi derslerini alamaması. Bu kapsamda özel gereksinimli çocukların motor becerilerini desteklemek ve okullarda alamadıkları bu eğitimin tamamlanması amacıyla 2013 yılında Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Aktif Yaşam Merkezi umut olmaya devam ediyor.



Pendik'teki Dolayoba Spor Kompleksi'nde bulunan merkezde yaklaşık olarak 200 çocuk eğitim görüyor. Merkezde gerçekleştirilen aktiviteler eğitim gören çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Öte yandan kurallara uyma, paylaşma gibi sosyal yaşamın gerektirdiği birtakım becerileri kazandırıyor. Çalışmaların çocuklara kattığı en önemli unsur ise özgüven duygularının gelişmesi.



Projeye özel gereksinimli çocukların yanı sıra çevre okullardan gelen öğrenciler de dahil edildi. Konuya ilişkin konuşan Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi (BUFAM) Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilara Özer, "Çevre okullardan anaokulu, ilk, ortaokul ve liselerden öğrencileri projemize dahil ettik. Birlikte beden eğitimi derslerini bu merkezde yürütüyorlar. Okullarında beden eğitimi açısından çeşitli eksiklikler var. Birçoğunun spor salonu, spor malzemesi yok. Kısıtlı bir imkan var. Burada tam donanımlı bir spor merkezinde beden eğitimi derslerini yapıyorlar. Hem de özel gereksinimli arkadaşlarını tanıyorlar. Engellilik konusunda farkındalık ve bilinç geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.



3 BAKANLIĞA ÇAĞRI: DESTEK BEKLİYORUZ



"Aslında buradaki çalışmaların en önemli katkısı bu çocukların özgüven gelişimlerine yaptığı katkı" diyerek sözlerine devam eden Dr. Dilara Özer şunları söyledi:



"Bu çocuklar 'ben başarıyorum, ben yapabiliyorum' duygusuyla kendilerine güvenlerini geliştirip çevreye daha kolaylıkla açılabiliyorlar, insanlarla olan ilişkilerini geliştiriyorlar. Bizim amacımız bu modelin yaygınlaşarak Pendik ile sınırlı kalmaması. Hiç zor bir şey değil. Başlangıçta bir hayalmiş gibi görünüyordu ama 2013 yılındın itibaren devam eden çocukların ve ailelerin ücretsiz olarak yararlandığı hatta toplumsal bir dönüşüme yol açan engelli bireyleri kabul edici ve destekleyici çevre oluşumunu sağlayan proje. Bu amaçla da Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteklerini bekliyoruz."



SPORLA OTİZMİ YENDİ



Merkezde eğitim gören Otizm hastası Eren Deniz Dönmez'in annesi Ayten Dönmez, oğlunun spora başlamadan önce içine kapanık olduğunu belirterek, "Çevresi ile alakası yoktu, arkadaşları ve oyuncakları ile oynamıyordu. Buraya geldikten sonra daha çok sosyalleşti. Şu anda arkadaşlarıyla daha çok iletişim halinde. Onlarla sohbet edip, oyun oynayabiliyor. Sporu çok seviyor ve buraya isteyerek geliyor. Olumlu yönde gelişmeler gördüm. Otizmi atlattık diyebilirim" şeklinde konuştu.



"YAŞAMAYAN İÇİN UFAK ŞEYLER AMA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"



Merkezde eğitim gören Otizm hastası Elvin Çelikoğlu'nun annesi İlvina İlyasova ise yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı:



"Benim buraya başladığında top tutmayı bile bilmiyordu. Topu görmüyordu bile. Şu an basket atıyor. Basketbol oynayınca çok mutlu oluyor. Koşuyor, komut alıyor... Bunların hepsini yaptığı zaman ben bir anne olarak çok mutlu oluyorum. Bunları yaşamayanlar için ufak bir şey gibi gelse de bizim için çok büyük şeyler. Bu tür faaliyetlerin daha çok yaygınlaşmasını isterim. Çünkü bizim gibi ailelerin gerçekten çok büyük desteklere ihtiyacı var. "



(Tür: İstanbul)

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