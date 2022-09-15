İSTANBUL-HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DAVASINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN SEGBİS İLE DİNLENECEK - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DAVASINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN SEGBİS İLE DİNLENECEK

15.09.2022 14:11
İSTANBUL-HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DAVASINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN SEGBİS İLE DİNLENECEK

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş' adı verilen operasyonda, 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş' adı verilen operasyonda, 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tanıklarından dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, SEGBİS ile dinlenmesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 47'inci duruşmaya taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda, tanık olarak dinlenmesine karar verilen dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın avukatı, müvekkilinin bilgisinin 'devlet sırrı' niteliğinde olduğunu belirterek, yalnızca heyete ifade vermesini talep etmişti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Tantan'ın avukatı Sercan Efe, bugün mahkemeye sunduğu dilekçeyle, müvekkili özel koruma altında olduğu için güvenlik tedbirleri alınarak tanıklık yapmasını istedi. İfadesinin ise SEGBİS'le alınmasını talep etti.

Tantan'ın avukatının talebini kabul etmediklerini belirten bir kısım katılanların avukatı Avni Güçlü Sevimli, " Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bu tür bir tanık dinlemesi yapılamaz. Tanığın huzurda dinlenmesini talep ederiz. Suçla ilgili bilgi ve belgeler, hiçbir şekilde devlet sırrı olamaz ve kabul edilemez. Bizim soracağımız sorulara karşılık, suçla ilgili bilgiler verecektir. Tanığın talebinin reddine karar vermeniz gerekir. Tanığın SEGBİS ile huzurda soru sorulmak suretiyle dinlenmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme heyeti tanık Sadettin Tantan'ın bildirdiği adresinden, SEGBİS aracılığıyla beyanının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. İddianamede, sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, 'Görev sınırlarını aşarak, aşırı güç ve silah kullanıp, faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri' belirtildi.

Jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında ölen 12 kişi için ayrı ayrı 'Görevin ifası sırasında kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de 'Görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi. Yargılama sürürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenleyerek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.  Bu iddianame Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilince, sanık sayısı 196'ya yükseldi. İki sanığın yargılama sürürken hayatını kaybetmesi nedeniyle  sanık sayısı 194 oldu.


YORUMLAR
500
Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Bakan Soylu: 'Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye' Bakan Soylu: 'Pakistan'da sel oldu, dünyada bu işe ses çıkaran ve yardım tek ülke var, adı Türkiye' Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama (3) Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili açıklama (3)
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Bayrampaşa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DAVASINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN SEGBİS İLE DİNLENECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DAVASINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI TANTAN SEGBİS İLE DİNLENECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement