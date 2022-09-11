Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Kenan Baş için bugün saat 17.00'de Küçükçekmece Gasilhanesinde tören düzenlendi. Törene polis memurunun annesi, babası, kardeşi, aile yakınları ve görev arkadaşları katıldı. Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti. Polis memuru Kenan Başın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defdedilmek üzere Samsun 'nun Ayvacık ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Kenan Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

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