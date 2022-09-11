İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

11.09.2022 18:24

FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.

FATİH'te çevik kuvvet aracı içerisinde, silahın kazayla patlaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş için Küçükçekmece'de tören düzenlendi.

Aksaray Metro İstasyonu önünde görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahının kazayla patlaması sonucunda başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, bugün tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Kenan Baş için bugün saat 17.00'de Küçükçekmece Gasilhanesinde tören düzenlendi. Törene polis memurunun annesi, babası, kardeşi, aile yakınları ve görev arkadaşları katıldı. Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti. Polis memuru Kenan Başın cenazesi gerçekleşen törenin ardından defdedilmek üzere Samsun'nun Ayvacık ilçesine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hayatını kaybeden polis memuru için Küçükçekmece'de tören düzenlendi Son dakika haberi: Hayatını kaybeden polis memuru için Küçükçekmece'de tören düzenlendi İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Kenan Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 18:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement