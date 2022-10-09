İSTANBUL-HAYIRSEVER İŞ ADAMI HACI HAKKI EKŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-HAYIRSEVER İŞ ADAMI HACI HAKKI EKŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

09.10.2022 22:38

HAKKI Ekşi Vakfı Onursal Başkanı hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi son yolculuğuna uğurlandı.

HAKKI Ekşi Vakfı Onursal Başkanı hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi son yolculuğuna uğurlandı. Hakkı Ekşi Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Onursal Başkanı iş adamı Hacı Hakkı Ekşi, 86 yaşında, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Hacı Hakkı Ekşi için bugün kendi ismini taşıyan camide cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından naaşı Alemdağ Ekşioğlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: DHA

Hacı Hakkı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HAYIRSEVER İŞ ADAMI HACI HAKKI EKŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-HAYIRSEVER İŞ ADAMI HACI HAKKI EKŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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