İSTANBUL-Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladı - Son Dakika

İSTANBUL-Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladı

Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladıİSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi, acil müdahale gerektiren sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete soktu.

Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladı

İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi, acil müdahale gerektiren sokak hayvanları için tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete soktu. İlk görevine çıkan hayvan ambulansı, on yıldır sokak hayvanlarına bakan Nurgül Yıldırım'ın ilgilendiği hasta kedilere müdahale etti.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi, tam donanımlı hayvan ambulansını devreye alarak hizmete başlattı. Minik dostlar için harekete geçen Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, hayvan ambulansı ile hayvansever Nurgül Yıldırım'ın bulduğu yavru kediye müdahale etti. Ağır hasta olan kediyi apartmandan indiren Nurgül Yıldırım'ın eşi, başından bir an olsun ayrılmadığı kediyi ambulans geldikten sonra görevlilere teslim etti.

YAVRU KEDİYE İLK MÜDAHALE AMBULANSTA YAPILDI

Ağır hasta olan yavru kediyi alan Veteriner Hekim Sena Erkınay, kediye ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Kediyi tedavi eden ekipler, kedinin sağlık durumu ile ilgili de hayvansever vatandaşlara bilgi verdi. Sağlık durumu ağır olan yavru kedinin dışında 3 yavru kediyi daha hayvansever Nurgül Yıldırım ve eşinden teslim aldı. Yavru kediler ilk müdahalenin ardından hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Kedilerin tedavisi burada devam etti.

Yavru kedinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Sena Erkınay, 'Ambulansımızda önce bir genel muayenesini yaptık. Daha sonra solunum yollarında enfeksiyon tespit ettik. Antibiyotiğine karar verip antibiyotiğe başladık. Daha sonra vitamin takviyesi yapıldı, hızlı iyileşmesi için. Durumu kronikleştiği için ve biraz ağır olduğu için serum bağlayacağız ama öncesinde de bir ağrı kesici yapıp sakinleşmesini sağlayacağız' dedi.

Yıllardır sokak hayvanlarına bakan Nurgül Yıldırım, on yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, hayvan ambulansının hizmete başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nurgül Yıldırım, 'Herkese faydalı olur inşallah. Bizim maddiyatımız yok ki bu kedileri tedavi ettireyim. Dışarıdaki hayvanlara bakıyorum zaten. Maddi olarak yetişemiyorum' şeklinde konuştu.

Yeni göreve başlayan ambulansla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şefi Berkant Mutlu, 'Dışarıdaki acil durum gerektiren kedi ve köpeklerin müdahalesi için muhakkak veteriner hekimle, teknisyen ve şoförle birlikte, ağır vakalarda bu ambulans kullanılıyor. İlk müdahalenin ardından vakalar buraya getirilip tedavisine burada devam ediyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL-Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladı

Ümraniye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Hayvan ambulansı minik dostlar için hizmete başladı - Son Dakika

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