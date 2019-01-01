İstanbul- Hayvanseverlerden Alternatif Yılbaşı Kutlaması
42 dakika önce
Terk edilmiş köpeklere meşaleler eşliğinde et yedirdilerHaber İstanbul DHAPek çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı.
Terk edilmiş köpeklere meşaleler eşliğinde et yedirdiler
Haber İstanbul
DHA
Pek çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları
'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık 1 ton eti toplanan köpeklere yedirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: DHA
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı