Her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen bulunmalı

Her yaşta insanın eğlenmek için tercih ettiği yerlerden olan lunaparklar bazen tehlikeye dönüşebiliyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan lunaparklarla ilgili uzmanlar lunaparklarda mutlaka mühendis olması gerektiğini söylerken, oyuncakların bakımını periyodik olarak yaptıklarını dile getiren işletme yetkilileri ise ziyaretçilerin de kurallara uyması gerektiğini belirtiyor.

Havaların ısınması, okulların da tatil olmasıyla lunapark ve eğlence mekanları dolmaya başladı. Gondol, kamikaze ve dönme dolap gibi pek çok oyuncağın olduğu lunaparklar tehlikeli de olabiliyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan lunapark kazası da bu tip alanlarda yaşanabilecek olası tehlikeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar tesislerin ekipman kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması ve sorumlu bir mühendis ve teknisyenin bulundurulması zorunlu olduğunu söylüyor. İşletme yetkilileri ise gerekli bakımların sürekli yapıldığına ancak ziyaretçilerin de uyarılara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Basın Sözcüsü Ezgi Kılıç, "Tesislerde ilgili ekipmanların kontrolleri ve bakımlarından sorumlu bir mühendis ve teknisyenin bulundurulması zorunludur" dedi. Viaport Marina Korsan Adası Tema Park'ın işletmecisi olan makine mühendisi Özcan Dal ise, oyuncakların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlarının sürekli olarak yapıldığına dikkat çekerek, "Ziyaretçilerin bizim arkadaşlarımızın ve levhalardaki uyarılara dikkat edilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELER VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Basın Sözcüsü Ezgi Kılıç, "İşletmecilerin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Denetimleri yaptırılmayan makinelerin bakım ve onarımlarının günlük ve aylık periyodik kontrolleri ihmal edilen mekanlar ne yazık ki üzücü kazaların yaşanmasına sebep olmaktadır" dedi.

BOŞTA ÇALIŞTIRILMA İŞLEMİ YAPILMALIDIR Kılıç, "Eğlence alanlarında kullanılan tüm oyuncakların yürürlükte bulunan 9207 sayılı yönetmeliğe göre aylık ve yıllık olarak periyodik kontrollerinin yapılması ve emniyet aksamlarının test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günlük olarak da eğlence ekipmanları işletmeye alınmadan önce tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı tespit edilerek boşta çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontroller yasal olarak kayıt altına alınmalıdır. Bulundukları sınırlardaki ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından ruhsatları verilmeli ve yine belediyeler tarafından kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tesislerde ilgili ekipmanların kontrolleri ve bakımlarından sorumlu bir mühendis ve teknisyenin bulundurulması zorunludur" ifadelerini kullandı. Kılıç, "Binilecek oyuncağın önünde talimat olup olmadığına dikkat edilmelidir. Operatörler, oyuncaklara binecek kişilerin şartları sağlayıp sağlamadığını mutlaka kontrol etmelidir" dedi.

KAZAYI SIFIRA İNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL Tema park işletmecisi ve makine mühendisi Özcan Dal, "Büyük lunaparklarda en az 2 mühendis en az 4 teknisyen var ama buna rağmen kazalar oluyor. Elektronikte oluşan herhangi bir sıkıntı maalesef kazaya sebebiyet veriyor. Elektronikte bu hadiseleri sıfıra indirmek mümkün değil. Her geçen gün lunaparklar bakımı biraz daha bilinçli yapmaya başladı. Bizim için öncelik kapıdan içeri girenlerin can güvenliği. 2 mühendisimiz, 4 teknisyenimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız, kaza danışmamız var" ifadelerini kullandı.

OYUNCAKLAR TEKNİSYEN VE MÜHENDİS GÖZETİMİNDE AÇILIYOR Lunapark ve tema parkların makine mühendisleri odası tarafından denetlendiğini ifade eden Dal, "Bu denetlemeler olmadan da lunaparklar açılmıyor. Bakımlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım olarak değişiyor. Mutlaka oyuncaklar teknisyen ve mühendis gözetiminde açılır. Akşam da teknisyen ve mühendis gözetiminde kapanır. Açılırken bütün oyuncakların emniyet kemerleri, cıvataları gözle kontrol edilerek bakılır. Teknisyen oyuncağı çalıştırır, mühendis sesini dinler. Herhangi bir rahatsızlık yoksa ona yeşil kart verirler ve açılışına müsaade ederler" dedi. Ziyaretçilere de büyük sorumluluk düştüğünü belirten Dal, "Bizde boy mesafeleri var. Boy çok önemli çünkü oturaklardaki emniyet kemerleri boylara göre yapılıyor. Anne baba bazen çocuğum ağlıyor diye arkadaşlarımızı zorluyor. Bizim arkadaşlarımızın ve levhalardaki uyarılara dikkat edilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

KİLİT SİSTEMİNE DİKKAT EDİYORUZ

Çocuğuyla bir lunaparka gelen Zafer Ökten, "Emniyet bizim için önemli. Daha önce başka bir parka gittiğimizde emniyetsizdi. Kemer olsun, zincir olsun bize güven vermesi lazım. Binmeden önce analiz ediyoruz" dedi. Ailesiyle lunaparka gelen Nurdane Güney de "Güvenmeye çalışıyoruz. Kilit sistemine dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bakım iyi değilse biz de hiçbir şekilde güvende değiliz. Lunaparkları tehlikeli buluyorum ama bazen de güzel oluyor" ifadelerini kullandı. Lunaparktaki oyuncağa binen 60 yaşındaki Hayriye Karatay ise, "Biraz korkularım oluyor ama sonra geçiyor. Ben sevdiğim için biniyorum çünkü çok zevkli" dedi.