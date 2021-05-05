İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

05.05.2021 11:41

İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDIHaber: Alper KORKMAZ- Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL(DHA)Başakşehir'de hırsızlık yapmak için belediye otobüsüyle gelen şüpheli, İstanbulkart ile eşleştirdiği HES kodundan tespit edilerek yakaladı.

İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Haber: Alper KORKMAZ- Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL(DHA) Başakşehir'de hırsızlık yapmak için belediye otobüsüyle gelen şüpheli, İstanbulkart ile eşleştirdiği HES kodundan tespit edilerek yakaladı. AVM önlerinde sürücülerin kapısını kilitlemediği araçlardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Başakşehir'de bir şüpheli, alışveriş merkezleri önünde sahiplerinin kapılarını kilitlemediği araçlardan cep telefonu çaldı. Özellikle Kayaşehir bölgesinde bulunan AVM önlerinden hırsızlık yapan şüpheli, 19 Nisan Pazartesi günü, yine bir AVM önüne gelerek beklemeye başladı. Otomobiliyle gelen bir kişi de aracını, kapısını kilitlemeden park etti.Sürücünün uzaklaşmasının ardından şüpheli, oromobildeki cep telefonunu alıp, yoldan geçen dolmuşa binerek, kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin olay yerine belediye otobüsüyle geldiğini tespit etti. İndiği durak ile bindiği otobüs de belirlendi.Saptanan zaman aralığında otobüse binen yolcuların İstanbulkart ve HES kodlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbulkart ile eşleştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden kimliğini ortaya çıkardı. M.P. (40) olduğu belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.P. sorgulanmak üzere Kayaşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin kendisine polis süsü verdiği yönünde suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, AVM önlerine gelen şüpheli, etrafı gözetliyor. Sahiplerinin kapısını kilitlemedikleri araçlardan hırsızlık yapıyor. Bir görüntüde ise kamyonetinden eşya indiren sürücünün dalgınlığından faydalanıp, hırsızlık yapıyor.

İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI
İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI
İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI
İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

İstanbulkart, Başakşehir, DHA, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ HES KODUNDAN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI - Son Dakika


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