İstanbul- Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı
41 dakika önce
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAFatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Fatih
'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.
Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis
ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor