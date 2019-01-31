Son Dakika Haberleri: İstanbul- Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

İstanbul- Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

41 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAFatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih'te bir işyerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı.

Fatih'te şüphe üzerine durdurulan bir kişi kendisini R.A. olarak tanıttıktan sonra çelişkili ifadeler verdi. Polis ekipleri şüphelinin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin E.K. olduğunu tespit edildi. E.K.'nın Fatih'te bir işyerinden hırsızlık suçundan arandığını ve yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. tutuklandı. E.K.'nın işyerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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