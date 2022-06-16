Hrant Dink Vakfı'na tehdit davası; 2 sanığa 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi - Son Dakika
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit davası; 2 sanığa 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

16.06.2022 11:23
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davası; 2 sanığa 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 şüpheli hakkında 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 şüpheli hakkında 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Savcı, sanıklar haklarında 'Nitelikli tehdit' suçundan dava açılmasına rağmen, eylemlerinin basit tehdit' suçunu oluşturduğu görüşünü açıkladı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ile şikayetçi Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Ersin Başkan 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfı'na ait e-posta adresine mesaj göndererek yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine yönelik tehdit suçunu işlediği anlatıldı. Sanık Hüseyin Ateş'in ise Hrant Dink Vakfı'nın Instagram paylaşımını hedef alarak yorum yaptığı belirtildi.

SAVCI 'BASİT TEHDİT' DEDİ

Mütalaada, her ne kadar iddianamede e-mail yoluyla yapılan tehditlerin 'nitelikli hal' kapsamında yer aldığı iddia edilse de, sanıkların eylemlerinin 'basit tehdit' suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş'in, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre akıl hastası olmadıkları da vurgulanan mütalaada, e-posta iletileri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporları, HTS kayıtlarıyla sanıklar hakkında, 'Tehdit' suçundan, 7 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezaları talep edildi. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

İDDİANAMEHrant Dink Vakfı'na, ilk olarak 27-28 Mayıs'ta gönderilen tehdit içerikli e-postalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Hrant Dink Vakfı yöneticileri ve avukat Fethiye Çetin'in de aralarında olduğu 9 şikayetçi yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında, 27-28 Mayıs'ta e-posta gönderip, 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini belirtildi. Sanık Ateş'in 'Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit' suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde tehdit mesajı yollayarak  'İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit' suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 21 Eylül 2020 tarihli ikinci duruşmada, iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.


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İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi Hrant Dink Vakfına tehdit davasında sanıklara 3,5 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: DHA

Fethiye Çetin, Hrant Dink, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hrant Dink Vakfı'na tehdit davası; 2 sanığa 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi - Son Dakika

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