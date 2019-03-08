Son Dakika Haberleri: İstanbul, Huawei'nin teknoloji üssü oldu

İstanbul, Huawei'nin teknoloji üssü oldu

2 saat önce

Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei, İstanbul'da büyük kısmını Türk mühendislerin oluşturduğu ekibiyle, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, bulut ve akıllı/güvenli şehir teknolojileri üretiyor.

İstanbul, Huawei'nin teknoloji üssü oldu, System.String[]
Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei, İstanbul'da büyük kısmını Türk mühendislerin oluşturduğu ekibiyle, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, bulut ve akıllı/güvenli şehir teknolojileri üretiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50 

Huawei, İstanbul, Ekonomi
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