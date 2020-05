İstanbul Hububat Birliği 659 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yılın ilk dört ayında, 659 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Okutur, yükselen grafiğini koruyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,50'lik ve 2020 Nisan ayında gerçekleştirdiği 145 milyon dolar ihracat ile İstanbul birlikleri arasında nisan ayının en fazla ihracat gerçekleştiren birliği olduklarını dile getirdi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı Nisan ayı değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre incelediklerini aktaran İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Bakliyat ürünleri ihracatı yüzde 75,90 artarak 1,024 milyon dolar, değirmencilik ürünleri ihracatı yüzde 41,25 artarak 17,139 milyon dolar, baharat ihracatı da yüzde 65,47'lik artışla 415 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

"YEMEN'E İHRACATIMIZ YÜZDE 138 ARTTI"

Nisan ayında ihracat yapılan ülkeleri ve süreci değerlendiren Okutur, "2020 Nisan ayında Irak'a ihracatımız 2019 Nisan ayına göre yüzde 42,33, Almanya'ya ihracatımız 2019 Nisan'a göre yüzde 17,23 ve Yemen'e ihracatımız yüzde 138,24 arttı" açıklamasında bulundu.

"2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK"

İhracatı artırmaya yönelik ortak çalışmalara, 2023 ihracat hedefini gerçekleştirene kadar devam edeceklerini vurgulayan Okutur, "Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde ihracatın büyük çoğunluğu tarım ürünlerinden sağlandı. Sürdürülebilir tarım, her zaman önceliğimiz olmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni proje ve girişimler sayesinde hem bu süreci hem de sonrasını olumlu kurgularsak hedeflere ulaşmak hatta 2-3 katına çıkarmak hiç zor değil. Uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü ve algısını daha da artırmak bizlerin ve tüm iş insanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşecek. Koronavirüse rağmen her zaman üretmeye ve üyelerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Ürünleri daha katma değerli hale getirip, sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.