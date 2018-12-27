İstanbul - İbb Binasının Havadan Görüntüleri
1 saat önce
Ersan SAN - İstanbul DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor.
Ersan SAN - İstanbul
DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) başkanlığı için partiler adaylarını açıklıyor. CHP
, adayı Ekrem İmamoğlu
'nu bugün düzenlediği etkinlik ile tanıttı. AK Parti ise adayını cumartesi günü açıklayacak. İstanbul'da belediyenin yönetim merkezi olan Saraçhane'deki bina havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-İBB binasının havadan görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:58 Kaynak: DHA
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