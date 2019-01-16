İstanbul- İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurluyor (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHAİbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul
DHA İbrahim Tatlıses
'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor.
Leyla Tatlı, Zincirlikuyu
Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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