Son Dakika Haberleri: İstanbul- İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurluyor

İstanbul- İbrahim Tatlıses Annesini Son Yolculuğuna Uğurluyor

32 dakika önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHAİbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlanıyor.

Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Leyla Tatlı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:55 Kaynak: DHA

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