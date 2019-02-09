İstanbul - (İçeride Çekilen Görüntülerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA -



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.



Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'e hediye veren Erdoğan çocukların durumları hakkında bilgi aldı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Erdoğan'ın enkaz alanındaki incelemeler



-Bilgi alması



-Hastane ziyareti



-Yaralılarla konuşması



-Kurtarılan çocuklarla konuşması



-Detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı