İstanbul için arka arkaya uyardılar! Fırtına, yağmur ve kar kapıda - Son Dakika

Bulutlu ve güneşli hava, İstanbul'da yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve yağışlarla ilgili vatandaşlara uyarı üzerine uyarı geliyor.

ÇARŞAMBA SABAHA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VALİ YERLİKAYA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.