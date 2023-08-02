İstanbul için depreme hazırlık yasası hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul için depreme hazırlık yasası hazırlanıyor

02.08.2023 17:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlığı ve kentsel dönüşümüyle ilgili yeni bir yasa önerisi hazırlamak için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Özhaseki, İstanbul'un deprem riski taşıyan bir şehir olduğunu ve 6 milyon yapının 600 bininin yıkılacağını belirterek, İstanbul için özel bir dönüşüm projesi ve yasal altlık hazırlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem için İstanbul'a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. Biz, 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, katıldığı televizyon programında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve İstanbul'un depreme hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin hızla inşa ve ihyası için 'Yerinde Dönüşüm' projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Yerinde Dönüşüm'e şu ana kadar 146 bin 376 başvuru oldu. Bunların içerisinde 125 bin konut, 21 bini de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da 60 bini geçmiş vaziyette, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında. Vatandaşımız, 'evet siz devlet olarak beni destekleyin, ben yerinde dönüştürmek istiyorum' diyor" dedi.

'YASAL ALTLIĞINI HAZIRLAMAMIZ LAZIM 'Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, "İstanbul, dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirden biri. 6 milyon yapıdan 600 bini yıkılacak. İstanbul hususunda biraz daha hızlı davranmak adına bir çalışmayı eski bakanlık dönemimde de başlatmıştım. Hem yasal çerçeve var, hem de bir elden İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi. Bunun da yasal altlığını hazırlamamız lazım. Sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. Böyle büyük bir felaket eğer kapıdaysa, bizim yerimizde oturmamamız lazım. Bazen şöyle şeyler söyleyenler oldu; 'İstanbul 6 milyon; 600 bini hasara uğrarsa yüzde 90 kalıyor. Kalan sağlar bizimdir.' Hiç böyle bir şey söylenebilir mi? Müthiş bir yanlışlık, acımasızlık, vicdansızlık. Bunlar deprem gerçeğinden de çok kopuk söylemler" diye konuştu.'MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile İstanbul'daki dönüşüm hakkında görüşmelerin 20 gündür devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde eğer bu çalışmayı biz olgunlaştırabilirsek, kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibimize sunum yapacağım. Orada biraz daha son halini vermeye çalışacağız. Belki yasal bir düzenleme de gündeme gelecek. Burada çatı kuruluş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Diğer paydaşlar da bu çatının altında. Hep birlikte İstanbul'da çok daha hızlı şekilde en riskli binaları bir an önce dönüştüreceğiz. Daha sağlam, güvenilir konutlar yapmak için çalışıyoruz. Deprem için İstanbul'a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. Biz, 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
7 büyüklüğünde deprem İstanbul'a ne yapar? Bakan'ın sözleri 'Eyvah' dedirtiyor 7 büyüklüğünde deprem İstanbul'a ne yapar? Bakan'ın sözleri 'Eyvah' dedirtiyor

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul için depreme hazırlık yasası hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:44 TFF Başkanı Büyükekşi ve RTÜK, Spor Programlarına Düzen Getirme Kararı Aldı
17:40 TFF'den RTÜK'e ziyaret! Spor programlarına düzenleme geliyor
17:40 Ankara'da Vatandaşın Sıra Dışı Protestosu
17:36 Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı
17:23 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emekliden ve Asgari Ücretliden Vergi Alınmaması Gerektiğini Söyledi
17:19 Cumhur İttifakı ortağı Destici: Asgari ücretliden ve emekliden vergi alınmasın
16:16 Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yeniden hayata dönüyor
16:14 Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden faaliyete geçiyor: 2 bin kişiye istihdam sağlanacak
16:15 Somalili atlet kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti
16:10 Somalili atlet koşu yarışmasına damga vurdu! Kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 18:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul için depreme hazırlık yasası hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement