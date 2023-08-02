İstanbul için depreme hazırlık yasası hazırlanıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem için İstanbul'a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. Biz, 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, katıldığı televizyon programında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve İstanbul'un depreme hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin hızla inşa ve ihyası için 'Yerinde Dönüşüm' projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Yerinde Dönüşüm'e şu ana kadar 146 bin 376 başvuru oldu. Bunların içerisinde 125 bin konut, 21 bini de ticari dükkan yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da 60 bini geçmiş vaziyette, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında. Vatandaşımız, 'evet siz devlet olarak beni destekleyin, ben yerinde dönüştürmek istiyorum' diyor" dedi.

'YASAL ALTLIĞINI HAZIRLAMAMIZ LAZIM ' Türkiye 'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, "İstanbul, dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirden biri. 6 milyon yapıdan 600 bini yıkılacak. İstanbul hususunda biraz daha hızlı davranmak adına bir çalışmayı eski bakanlık dönemimde de başlatmıştım. Hem yasal çerçeve var, hem de bir elden İstanbul'a özel bir dönüşüm projesi. Bunun da yasal altlığını hazırlamamız lazım. Sırf İstanbul için çıkarmamız lazım. Böyle büyük bir felaket eğer kapıdaysa, bizim yerimizde oturmamamız lazım. Bazen şöyle şeyler söyleyenler oldu; 'İstanbul 6 milyon; 600 bini hasara uğrarsa yüzde 90 kalıyor. Kalan sağlar bizimdir.' Hiç böyle bir şey söylenebilir mi? Müthiş bir yanlışlık, acımasızlık, vicdansızlık. Bunlar deprem gerçeğinden de çok kopuk söylemler" diye konuştu.'MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile İstanbul'daki dönüşüm hakkında görüşmelerin 20 gündür devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde eğer bu çalışmayı biz olgunlaştırabilirsek, kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibimize sunum yapacağım. Orada biraz daha son halini vermeye çalışacağız. Belki yasal bir düzenleme de gündeme gelecek. Burada çatı kuruluş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Diğer paydaşlar da bu çatının altında. Hep birlikte İstanbul'da çok daha hızlı şekilde en riskli binaları bir an önce dönüştüreceğiz. Daha sağlam, güvenilir konutlar yapmak için çalışıyoruz. Deprem için İstanbul'a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. Biz, 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.