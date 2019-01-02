Son Dakika Haberleri: İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

20 dakika önce

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

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İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Sabah, İstanbul, Güncel
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