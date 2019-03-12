Son Dakika Haberleri: İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km/sa)fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara Denizinde halen güney ve güneybatı yönlerinde esmekte olan rüzgarın, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km-sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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