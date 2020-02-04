İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika

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İstanbul için fırtına uyarısı

12 dakika önce

METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

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METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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