İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
13 dakika önce
METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.
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