İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika

İstanbul için fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor.

İstanbul için fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakacak.

Vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]