İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika
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İstanbul için fırtına uyarısı

6 saat önce

İSTANBUL Valiliği, fırtına uyarısı yaptı.

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İSTANBUL Valiliği, fırtına uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı.Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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